Лолита Милявская пообещала восстановить храм на новой территории РФ

Российская певица Лолита Милявская записала видео обращение, в котором рассказала, что будет восстанавливать разрушенный храм в одном из новых регионов России.

Лолита заявила, что не планирует выступать за рубежом

«Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений, я видела разной степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт в виду увечий, могли хотя бы телевизор смотреть с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это», - сказала певица.

Все десять подмосковных концертов Лолиты отменены

Она адресовала свои слова общественным деятелям, из-за обращений которых были отменены все концерты юбилейного тура Лолиты.

«Я - одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а мужики плакали. После концерта они мне рассказали про боевые действия, про тот ужас, который пережили они и их семьи», - отметила артистка.

Сейчас певица, по ее словам, намерена помочь в восстановлении храма в одном из новых регионов.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Лолита может приостановить карьеру после участия в «голой» вечеринке, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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