Лолита Милявская пообещала восстановить храм на новой территории РФ
Российская певица Лолита Милявская записала видео обращение, в котором рассказала, что будет восстанавливать разрушенный храм в одном из новых регионов России.
«Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений, я видела разной степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт в виду увечий, могли хотя бы телевизор смотреть с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это», - сказала певица.
Она адресовала свои слова общественным деятелям, из-за обращений которых были отменены все концерты юбилейного тура Лолиты.
«Я - одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а мужики плакали. После концерта они мне рассказали про боевые действия, про тот ужас, который пережили они и их семьи», - отметила артистка.
Сейчас певица, по ее словам, намерена помочь в восстановлении храма в одном из новых регионов.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Лолита может приостановить карьеру после участия в «голой» вечеринке, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФРГ пообещали Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов
- Филипп Киркоров опубликовал фотографию из дворца культуры в Горловке
- Азербайджан присоединился к проекту «Поезд памяти»
- Лолита Милявская пообещала восстановить храм на новой территории РФ
- Продажи книг Стивена Кинга в России упали на 22% за год
- Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении священного сана протоиерея Уминского
- СМИ: Украинский борец отказался сфотографироваться с россиянином
- РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом
- Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» найдены в университете Гарварда
- В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru