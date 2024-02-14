Лолита Милявская пообещала восстановить храм на новой территории РФ

Она адресовала свои слова общественным деятелям, из-за обращений которых были отменены все концерты юбилейного тура Лолиты.

«Я - одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а мужики плакали. После концерта они мне рассказали про боевые действия, про тот ужас, который пережили они и их семьи», - отметила артистка.

Сейчас певица, по ее словам, намерена помочь в восстановлении храма в одном из новых регионов.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Лолита может приостановить карьеру после участия в «голой» вечеринке, напоминает RT.

