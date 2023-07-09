Лидер группы Slade встретился с участниками группы Изнутри в Великобритании

В британском Манчестере состоялась встреча лидер-вокалиста группы Slade Нодди Холдера с участниками группы Изнутри/Inside.

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Артист поздравил коллег с выходом альбома и поблагодарил за популяризацию творчества Slade (на диске звучит песня Let’s call it quits - в русском переводе «Свидание»).

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ФОТО: Соцсети
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