Лидер группы Slade встретился с участниками группы Изнутри в Великобритании
9 июля 202314:51
В британском Манчестере состоялась встреча лидер-вокалиста группы Slade Нодди Холдера с участниками группы Изнутри/Inside.
Артист поздравил коллег с выходом альбома и поблагодарил за популяризацию творчества Slade (на диске звучит песня Let’s call it quits - в русском переводе «Свидание»).
У российских музыкантов пластинка вышла на «Ультра Продакшн», единственном в России производителе винила.
Ранее музыкант Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни», напоминает «Радиоточке НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru