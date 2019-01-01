«Ленинград» – всё: продажа билетов в палаточный городок «НАШЕСТВИЯ» закрыта

Почти 3 недели осталось до самого масштабного в России музыкального оупен-эйра «НАШЕСТВИЕ», отмечающего в этом году свое 20-летие.

На поле в Большом Завидове уже началось строительство основной сцены: подготовка к «Главному приключению года» в самом разгаре. Не отстают от нее и темпы, с которыми «исчезают» самые лучшие места дислокации на фестивале. Так, продажа палаточных билетов в городок «Ленинград» закрыта!

Напоминаем, что на территории фестиваля есть 4 палаточных городка, каждый из которых получил название в честь легендарных рок-клубов. С 27 июня 2019 для покупки доступны билеты в палаточные городки «Ленинград VIP», «Москва» и Свердловск», каждый из которых отличается своим расположением относительно VIP-зоны и Главной сцены, и оборудован бесплатными умывальниками и туалетами, а также платными душевыми с горячей водой. Для установки палатки и прохода в палаточный городок необходимо приобрести билеты категории «Входной», «FAN» и «VIP». Также, как и в прошлом году, все билеты на фестиваль именные, поэтому при покупке необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также электронную почту и номер телефона. Помимо входных и палаточных билетов на «НАШЕСТВИЕ» 2019, не забудьте приобрести билеты на одну из парковок.

Билеты на «НАШЕСТВИЕ» 2019 - только на официальном сайте nashestvie.ru/tickets.



