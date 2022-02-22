«Курс на новые имена»: Ежегодный фестиваль «Чартова дюжина» стартовал в Москве
В московском клубе Adrenaline Stadium стартовал пятнадцатый по счету ежегодный фестиваль и церемония вручения национальной премии НАШЕго радио «Чартова дюжина».
Спустя два года один из самых значимых фестивалей в музыкальной индустрии возвращается к традиционному «живому» подведению итогов года в рок-музыке.
По традиции, лучших в своем роке выбирают слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в следующих категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект».
Курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел свое отражение и в составе выступающих коллективов. Зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
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