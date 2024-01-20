Критик Бабичев: Лариса Долина является лучшей вокалисткой России

По его словам, Долина является универсальной певицей, которая может петь все.

«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», — сказал критик в беседе с NEWS.ru.

Также Бабичев отметил певицу Полину Гагарину. Он назвал ее сильной вокалисткой и акцентировал внимание на том, как она берет высокие ноты.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал прекратить преследование певицы Анны Асти, на коммерческой основе выступавшей на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, напоминает «Радиоточка НСН».

