Критик Бабичев: Лариса Долина является лучшей вокалисткой России
Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей вокалисткой в России.
По его словам, Долина является универсальной певицей, которая может петь все.
«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», — сказал критик в беседе с NEWS.ru.
Также Бабичев отметил певицу Полину Гагарину. Он назвал ее сильной вокалисткой и акцентировал внимание на том, как она берет высокие ноты.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал прекратить преследование певицы Анны Асти, на коммерческой основе выступавшей на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, напоминает «Радиоточка НСН».
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