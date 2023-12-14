Кристина Орбакайте увидела «прекрасные изменения» в РФ после своего возвращения

Впервые после возвращения в Россию артистка вышла на сцену во время финального гала-концерта «Песня года». После выступления она жаловалась на скользкий пол. По словам Орбакайте, она тогда чуть не упала.

И вот накануне певица выступала на фестивале «Наш Новый год» в Москве. Заметив журналистов, которые ранее писали об инциденте на «Песне года», Орбакайте поспешила сообщить им о прекрасных изменениях, которые произошли в столице за неделю и заверила, что на сцене не было сколько.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что певица Кристина Орбакайте посетила «Песню года» в России. Исполнительница позировала фотографам в черном боди с открытыми плечами, которое было украшено большим белоснежным цветком, а также темно-серой юбке.

В последнее время Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, передает «Радиоточка НСН».

