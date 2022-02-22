Концерт группы «Кино» удостоился премии «Чартовой дюжины»


Первый за 30 лет концерт группы «Кино» был удостоен ежегодной премии НАШЕго радио «Чартова дюжина». На сцену для получения премии вышли - Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов.

Концерт прошел в три дня – 14, 15, 16 мая в московском спортивном комплексе «ЦСКА Арена».

В реюнионе культовой отечественной рок-группы оказались задействованы гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Александр Титов, бас-гитарист Игорь Тихомирова, а также сын Виктора Цоя Александр Цой, исполняющий роль продюсера проекта. «Ветераны» группы подготовили мощное шоу, в котором «живой» музыкальный аккомпанемент сочетался с оцифрованным голосом Виктора Цоя, взятым из архивных видео, фрагментов из клипов и фильмов.

Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»

Спустя два года легендарный фестиваль «Чартова дюжина» вернулся к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. А курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел своё отражение и в составе выступающих коллективов.

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ФОТО: концерт группа Кино
ТЕГИ:ФестивальМузыкаКиноЧартова Дюжина
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