Концерт группы «Кино» удостоился премии «Чартовой дюжины»

Первый за 30 лет концерт группы «Кино» был удостоен ежегодной премии НАШЕго радио «Чартова дюжина». На сцену для получения премии вышли - Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов.

Концерт прошел в три дня – 14, 15, 16 мая в московском спортивном комплексе «ЦСКА Арена».

В реюнионе культовой отечественной рок-группы оказались задействованы гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Александр Титов, бас-гитарист Игорь Тихомирова, а также сын Виктора Цоя Александр Цой, исполняющий роль продюсера проекта. «Ветераны» группы подготовили мощное шоу, в котором «живой» музыкальный аккомпанемент сочетался с оцифрованным голосом Виктора Цоя, взятым из архивных видео, фрагментов из клипов и фильмов.