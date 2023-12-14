JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel
14 декабря 202320:25
На стриминговых платформах появилась неизданная песня Боба Марли.
Отмечается, что музыкант записал ее в 60-70-х годах. Марли посвятил свой трек последнему императору Эфиопии Хайле Селассие, пишет Clash.
Композиция долгие годы хранилась в архивах JAD Records. Примечательно, что Selassie Is The Chapel — не единственная из неизданных песен Марли. Правда, стоит ли ждать других новинок, пока не сообщается.
Ранее рок-группа Queen представила на своём YouTube-канале ранее неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru