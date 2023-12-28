Итоги конкурса фольклорных коллективов «Новый фолк» подвели в Москве

Итоги всероссийского музыкального конкурса «Новый фолк» подвели в Москве. Его цель — поддержка и развитие молодых коллективов, которые сохраняют народную культуру и в современном виде продвигают ее, выходя за рамки этнографического и академического подхода к народной музыке.

Наградами были отмечены 20 коллективов из различных городов России: алтайский ансамбль горлового пения AltaiKai, казанский коллектив Juna, проект VDOME, пермский фолк-проект «ВАРЬЯ», ансамбль «УРА», коллектив «Московский народный хор, ансамбль Moscow Klezmer Band, творческое объединение «Пётр Валентинович», экспериментальная фолк-группа hodíla ízba, семейный проект из Новосибирска «Фолк Гуляки», «Хвоя» из Пензы, Kivi Niemi, тульская группа Runa Project, ансамбль из Ставрополя «Лествица», уфимский проект Y.U.R.T.A., «Рабо́р» из Костромы, московская фолк-группа Vetkafolk, группа «Сокол», а также эвенкийская певица Aina и фолк-группа «КоленкорЪ».

Кульминацией стало выступление финалистов и вручение дипломов в московском концертном зале «МИР» 17 декабря. Вместе с ними на одной сцене выступили популярные российские фолк-рок-музыканты, в частности, группа «Калинов мост».

Все лауреаты конкурса получили организационную и финансовую поддержку для выступлений в Москве, Перми, Казани, Уфе и других городах. Всего состоялись 20 ярких концертов финалистов конкурса и 10 мастер-классов.

Конкурс прошел благодаря гранту, выделенному Минкультуры России на поддержку народного искусства. Организаторами выступили Большой детский хор имени В.С. Попова и культурный фонд «Вереск», который на протяжении 20 лет занимается продвижением и популяризацией народной культуры.

