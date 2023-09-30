Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев после перенесенной операции уменьшит количество концертов, пишет Telegram-канал Mash.

Певец Игорь Николаев до сих пор находится в клинике после операции

Накануне стало известно, что Николаева выписывают из больницы. Отмечалось, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По информации Mash, певец повысит стоимость выступлений минимум на один миллион рублей. Таким образом, цена концерта будет начинаться от четырех миллионов рублей.

Планируется, что в месяц Николаев будет выступать не больше двух-трех раз.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗдоровьеКонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры