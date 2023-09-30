Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции

Накануне стало известно, что Николаева выписывают из больницы. Отмечалось, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По информации Mash, певец повысит стоимость выступлений минимум на один миллион рублей. Таким образом, цена концерта будет начинаться от четырех миллионов рублей.

Планируется, что в месяц Николаев будет выступать не больше двух-трех раз.

