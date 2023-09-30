Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции
Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев после перенесенной операции уменьшит количество концертов, пишет Telegram-канал Mash.
Накануне стало известно, что Николаева выписывают из больницы. Отмечалось, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По информации Mash, певец повысит стоимость выступлений минимум на один миллион рублей. Таким образом, цена концерта будет начинаться от четырех миллионов рублей.
Планируется, что в месяц Николаев будет выступать не больше двух-трех раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции
- ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области
- В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе
- Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
- Француз выиграл €130 млн в лотерею
- Группировка «Днепр» уничтожила украинских военных при высадке на острове Большой Потемкин
- Более половины российских пользователей недовольны услугами мобильных операторов
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
- Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
- «Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru