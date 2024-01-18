Группа «Звери» вновь посетила Донецк

Музыканты провели встречу и концерт для студентов, волонтеров и дружинников. После выступления музыкант рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке и он, будучи ребенком, обрывал в их саду вишни. Билык признался, что хочет снова увидеть тот самый дом.

«Если у человека есть возможность куда-нибудь вернуться, это всегда хорошо!» - сказал Билык.

Ранее заслуженный артист России Дима Билан посетил ДНР и привез гумпомощь местным жителям, напоминает «Радиоточка НСН».

