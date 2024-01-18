Группа «Звери» вновь посетила Донецк
Музыкант Роман Билык (Рома Зверь) и группа «Звери» снова приехали в Донецк, сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР.
Музыканты провели встречу и концерт для студентов, волонтеров и дружинников. После выступления музыкант рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке и он, будучи ребенком, обрывал в их саду вишни. Билык признался, что хочет снова увидеть тот самый дом.
«Если у человека есть возможность куда-нибудь вернуться, это всегда хорошо!» - сказал Билык.
Ранее заслуженный артист России Дима Билан посетил ДНР и привез гумпомощь местным жителям, напоминает «Радиоточка НСН».
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