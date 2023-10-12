Группа ДДТ выпустила «Сборник песен №2»

Группа ДДТ выпустила 12 октября цифровой релиз «Сборника песен №2». В альбом вошло 18 композиций, подготовленных для издания на виниле.

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По признанию лидера группы Юрия Шевчука, основу сборника составили композиции, которые в большинстве своем были записаны нынешним составом коллектива.

«В процессе работы возникла идея поделиться со слушателями помимо альбомных треков, еще и концертными записями последних лет. Также в сборник попал некоторые синглы ДДТ, не вошедшие в концептуальные альбомы. В общем, мы постарались собрать песни, которые актуальны и сегодня», - признался Шевчук.

Ранее ДДТ объявили новые даты концертов в ОАЭ и Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаЮрий ШевчукДДТ

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