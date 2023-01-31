Газманов опроверг информацию о получении гранта на 17 млн рублей
Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что информация о получении им 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен не соответствует действительности.
По его словам, деньги были выделены фонду «Равенство возможностей», который совместно с ним реализует проект «Родники», сообщает РИА ФАН.
«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни», — пояснил музыкант.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в эфире НСН, что базу данных патритических песен можно было создать и без участия Олега Газманова.
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