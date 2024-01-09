Фильм о гастрольном туре Тейлор Свифт стал самым кассовым в истории
9 января 202414:59
Документальный фильм о гастрольном туре американской певицы Тейлор Свифт Eras, который состоялся в 2023 году, официально стал самым кассовым концертным фильмом в истории.
Так, кинолента The Eras Tour побила рекорд, державшийся за Майклом Джексоном с 2009 года. Тогда фильм «Майкл Джексон: Вот и все» собрал 261,2 миллиона долларов, напоминает Variety.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что Тейлор Свифт пока рано сравнивать с Мадонной, несмотря на признание «человеком года» по версии журнала «Time»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru