Фильм о гастрольном туре Тейлор Свифт стал самым кассовым в истории

Документальный фильм о гастрольном туре американской певицы Тейлор Свифт Eras, который состоялся в 2023 году, официально стал самым кассовым концертным фильмом в истории.

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Так, кинолента The Eras Tour побила рекорд, державшийся за Майклом Джексоном с 2009 года. Тогда фильм «Майкл Джексон: Вот и все» собрал 261,2 миллиона долларов, напоминает Variety.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что Тейлор Свифт пока рано сравнивать с Мадонной, несмотря на признание «человеком года» по версии журнала «Time»

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