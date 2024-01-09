Фильм о гастрольном туре Тейлор Свифт стал самым кассовым в истории

Так, кинолента The Eras Tour побила рекорд, державшийся за Майклом Джексоном с 2009 года. Тогда фильм «Майкл Джексон: Вот и все» собрал 261,2 миллиона долларов, напоминает Variety.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что Тейлор Свифт пока рано сравнивать с Мадонной, несмотря на признание «человеком года» по версии журнала «Time»

