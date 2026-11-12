Фанаты смогут напрямую общаться с музыкантами на КИОН Музыке

Примечательно, что новая инфраструктура не будет монетизироваться. Для аудитории сервис будет абсолютно бесплатным.

Аналогов системы на российском рынке пока нет, однако за рубежом есть похожий сервис — южнокорейская платформа Weverse. Она работает уже 7 лет и только за последний год успела увеличить ключевые показатели в 2 раза, а 78% её аудитории активно пользуется приложением за пределами Южной Кореи.

Ранее стало известно, что россияне слушают треки старой школы хип-хопа в два раза чаще, чем молодых рэперов — их треки за полгода включали чаще на 72%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

