Фанаты смогут напрямую общаться с музыкантами на КИОН Музыке
КИОН Музыка запускает сервис «Фанзона» для взаимодействия слушателей и исполнителей, рассказали НСН в сервисе.
Инфраструктура станет новым инструментом для коммуникации артистов и слушателей, благодаря которому артисты получат возможность для дополнительного продвижения своего творчества и формирования фан-базы. Пользователи же смогут «прикоснуться» к любимому исполнителю за счет эксклюзивных активностей от него, а также найти единомышленников.
Примечательно, что новая инфраструктура не будет монетизироваться. Для аудитории сервис будет абсолютно бесплатным.
Аналогов системы на российском рынке пока нет, однако за рубежом есть похожий сервис — южнокорейская платформа Weverse. Она работает уже 7 лет и только за последний год успела увеличить ключевые показатели в 2 раза, а 78% её аудитории активно пользуется приложением за пределами Южной Кореи.
Ранее стало известно, что россияне слушают треки старой школы хип-хопа в два раза чаще, чем молодых рэперов — их треки за полгода включали чаще на 72%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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