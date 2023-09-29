Певица Наталия Гулькина вспомнила, как Шевчук обматерил ее коллектив

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась НСН, что уже много лет обижена на лидера ДДТ Юрия Шевчука за то, что он «обматерил ее коллектив со сцены».

«Однажды прокатчик сделал нам очень неприятную историю: он соединил "Мираж" и ДДТ в один концерт, вы можете представить? При этом Шевчук очень разозлился, что его поставили на разогрев, а "Мираж" хэдлайнером. Он такие слова говорил со сцены… Мы для него были просто никто, мы только вылезли. Он нас так приложил, материл со сцены и обзывал последними словами, ужас! Какое-то эго его заговорило, и он не смог удержаться. После этого его выступления в нас полетели на сцене бутылки, лампочки какие-то. Когда я слышу песню "Осень", думаю, как мне нравится эта песня и как не нравится сам человек, который ее исполнил, из-за того поступка. Поэтому Шевчук для меня – закрытая тема», - пояснила певица.

Ранее певица, бывшая солистка культовой группы «Мираж» Наталья Гулькина в пресс-центре НСН призналась, что выросла на музыке американского рок-коллектива KISS, передает «Радиоточка НСН».