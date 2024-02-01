Дрейк установил рекорд, проведя 500 недель в чарте Billboard Artist 100

Этот чарт представляет самых популярных музыкантов за семь дней. Рейтинг формируется по продажам релизов исполнителей, трансляциям на радио и успеху в стриминговых сервисах.

Дрейк появлялся в каждом Artist 100 с момента его создания десять лет назад. В последнем топе он занимает четвертое место благодаря восьми альбомам в Billboard 200 и пяти трекам в Billboard Hot 100. Второе место по количеству недель досталось Тейлор Свифт (496), а третье — Эду Ширану (493).

Ранее новый клип певца Shaman (Ярослав Дронов) на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube, заняв 35 позицию в топ-100 самых популярных клипов, напоминает RT.

