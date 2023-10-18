Бритни Спирс рассказала об аборте во время отношений с Тимберлейком

По ее словам, Тимберлейк не хотел ребенка, потому что считал, что они оба слишком молоды для того, чтобы стать родителями.

«Я очень сильно любила Джастина. И всегда думала, что однажды у нас будет настоящая семья. Но Джастина беременность не обрадовала. Он сказал, что мы не готовы к ребенку, и слишком молоды для того, чтобы быть родителями», - написала в своей книге Спирс.

Она призналась, что для нее история с абортом по сей день самое мучительное переживание в жизни.

После расставания с Тимберлейков в 2002 году певица родила двух сыновей от второго мужа Кевина Федерлайна. Дети родились в 2005 и 2006 годах. У Джастина Тимберлейка тоже двух сыновей от актрисы Джессики Бил, на которой он женился в 2012 году.

