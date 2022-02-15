Промоутеры обвинили власти Иркутской области в нарушении Конституции из-за отмены концертов «Арии» и «Пикника»
Власти отменяют коммерческие концерты, но в те же даты позволяют проводить на тех же площадках концерты предприятиям с государственной формой собственности, заявили в Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.
Власти Иркутской области в нарушение Конституции вынудили промоутеров отменить или перенести концерты Александра Малинина, Ирины Аллегровой, Сергея Маковецкого, Григория Лепса, Кристины Орбакайте, групп “Ария”, “Пикник”, “Руки вверх!”, Елены Ваенги и других артистов, заявили Общественный уполномоченный по вопросам организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских и Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций.
Отмена или перенос концертов произошел из-за указа губернатора Иркутской области, запрещающего на территории области организацию и постановку театральных, оперных, балетных, цирковых представлений, концертов и прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности. Однако в те же даты и на тех же площадках, где должны были состояться отмененные и перенесенные гастрольные концерты, мероприятия все же проводятся. Разница лишь в том, что состоявшиеся концерты и спектакли были организованы предприятиями с государственной формой собственности. А коммерческим компаниям проводить гастроли запрещено.
Общественный уполномоченный по вопросам организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских и Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) заявляют, что своими действиями руководство Иркутской области нарушает статью 8 Конституции РФ, в которой закреплено правило о единстве экономического пространства и свободе экономической деятельности. В регионах нельзя устанавливать ограничения, которые разрывают единство экономического пространства нашей страны. А единство экономического пространства напрямую связано с безопасностью государства.
Ограничения, принятые в Иркутской области, при наличии других способов противодействия распространению инфекции являются избыточными, добавили в Ассоциации.
Общественный уполномоченный по вопросам организации культурно-массовых мероприятий и Ассоциация КТиБО направили в центральный аппарат Роспотребнадзора обращение с просьбой о приеме, то есть, фактически, попросили выступить в роли посредника между концертной индустрией и руководством Иркутской области.
Ранее стало известно, что представители концертной индустрии готовятся к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся за два года пандемии проблемы сферы развлечений.
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