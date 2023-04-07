Арбенина отреагировала на известия об отмене её концертов в нескольких городах

«Не бойся - над нами звезда.

Не бойся: уже никогда

Не спросят зачем ты приехал сюда.

Не бойся и стой на своем.

Мы вместе все переживем», - написала певица в соцсетях.



В тегах Арбенина отметила города, в которых её ближайшие концерты не состоятся: Казань, Ульяновск, Чебоксары и Тольятти. Её представители сообщали о переносе этих выступлений, причину они официально не называли.

Ранее «Радиоточка НСН» показывала долгожданный клип рок-группы на песню «Эйфория». Его сняла Надежда Михалкова, дочь главного «Бесогона» России Никиты Михалкова.

