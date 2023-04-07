Арбенина отреагировала на известия об отмене её концертов в нескольких городах
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отреагировала на новости об отмене её концертов в ряде российских городов строчками из своей песни «Гавань» 2019 года.
«Не бойся - над нами звезда.
Не бойся: уже никогда
Не спросят зачем ты приехал сюда.
Не бойся и стой на своем.
Мы вместе все переживем», - написала певица в соцсетях.
В тегах Арбенина отметила города, в которых её ближайшие концерты не состоятся: Казань, Ульяновск, Чебоксары и Тольятти. Её представители сообщали о переносе этих выступлений, причину они официально не называли.
Ранее «Радиоточка НСН» показывала долгожданный клип рок-группы на песню «Эйфория». Его сняла Надежда Михалкова, дочь главного «Бесогона» России Никиты Михалкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru