Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»

«НАШЕ Радио» вырвалось на курорт. С 8 сентября радиостанцию можно услышать еще в городе Анапа Краснодарского края, частота вещания 93,7 МГц. В копилку наших слушателей добавилось еще около 100 тысяч человек, не считая многочисленных гостей города!

С 1 сентября «НАШЕ Радио» вещает еще в одном населенном пункте Краснодарского Края – станице Павловская.

Еще один город вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»

С 19 августа нас слушают в Вязьме Смоленской области, с 1 февраля «НАШЕ» - в городе Саров Нижегородской области.

«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 5,2 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 20 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Наше Радио
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