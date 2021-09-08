Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
«НАШЕ Радио» вырвалось на курорт. С 8 сентября радиостанцию можно услышать еще в городе Анапа Краснодарского края, частота вещания 93,7 МГц. В копилку наших слушателей добавилось еще около 100 тысяч человек, не считая многочисленных гостей города!
С 1 сентября «НАШЕ Радио» вещает еще в одном населенном пункте Краснодарского Края – станице Павловская.
С 19 августа нас слушают в Вязьме Смоленской области, с 1 февраля «НАШЕ» - в городе Саров Нижегородской области.
«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 5,2 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 20 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».
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