Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»

«НАШЕ Радио» вырвалось на курорт. С 8 сентября радиостанцию можно услышать еще в городе Анапа Краснодарского края, частота вещания 93,7 МГц. В копилку наших слушателей добавилось еще около 100 тысяч человек, не считая многочисленных гостей города!

С 1 сентября «НАШЕ Радио» вещает еще в одном населенном пункте Краснодарского Края – станице Павловская.