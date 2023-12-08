Алексей Страйк: На рок-концертах всегда много молодежи

Молодежь сегодня активно интересуется роком и посещает такие концерты в поисках качественной музыки, рассказал российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН.

«Современная молодежь, конечно, дружит с роком. В залах очень много молодежи. Вы можете приехать сегодня на концерт группы «Мастер» и пронаблюдать это. Клуб будет наполовину заполнен молодежью, а наполовину старыми поклонниками, которые приходят уже не только с детьми, но и с внуками. Люди сегодня ищут чего-то качественного, так надоел этот весь ширпотреб, в связи с этим молодежь не очень отличается от своих родителей – они тоже хотят качественный продукт, хорошую музыку слушать», - отметил он.

Один из лучших гитаристов России, «Укротитель Шестиструнных Демонов» - так называют Алексея музыкальные критики и журналисты. За его плечами участие в более чем 60 альбомах, а также многочисленные международные проекты и коллаборации. В разные годы Алексей Страйк успешно выступал в составе групп Мастер, Пилигрим, Артур Беркут и многих других.

