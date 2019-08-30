На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» Александр Ф. Скляр споёт о Москве

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет одним из самых заметных мероприятий, которыми Москва отметит своё 872-летие. Грандиозный рок-концерт пройдёт 7 и 8 сентября в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова. Двухдневный музыкальный марафон соберет артистов, которые недавно отпраздновали 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ». На сцену выйдут актуальные молодые артисты и, конечно же, легенды эфира «НАШЕго Радио». «Ария», Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, «СЛОТ», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов – лишь небольшая часть участников фестиваля.

Один из любимых исполнителей «НАШЕСТВЯ» Александр Ф.Скляр признался в эфире НСН, что вместе с группой «Ва-банкъ» с нетерпением ждёт выступления на Дне города.

«По-моему, отличная идея устроить «Мини-Нашествие» в центре столицы. Москва – один из самых крупных городов по скоплению музыкантов. Всё правильно, они играют в своём родном доме. В нашем выступлении на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» будут новые элементы. Это связано с самим праздником. Мы же играем не просто абстрактно в Москве, а в те дни, когда она отмечает очередную годовщину своего существования. Мне кажется, любой музыкант, у которого есть, что сказать песенно о столице, так или иначе, должен это сказать. Моя песня «Маршруты московские» совершенно точно прозвучит», - отметил музыкант.

Александр Ф.Скляр также назвал одно из романтических отличий фестиваля в городе от сельской местности.

«В городе так просто ты не заночуешь на лавочке, хотя, некоторым гражданам это удаётся. Однако в массовом порядке это сделать довольно сложно. А в поле отлично – приехал, поставил палатку и ночуй себе, хоть две, хоть три ночи, никто тебе слова не скажет. Кроме того, в полях сильно отличается звёздное небо над головой. В городе ночью звёзд почти не видно. Для этого надо ехать за город и смотреть на звёздное небо. Люди, которые приехали на крупный фестиваль типа «НАШЕСТВИЯ», проходящий далеко-далеко за городом, могут ночью насладиться совершенно потрясающим видом звёздного неба», - поделился Александр Ф.Скляр.

В заключении лидер «Ва-Банка» пожелал всем горожанам и гостям столицы любви:

«Надо любить наш город во всех смыслах этого слова. Москва - абсолютно уникальный город. Если ты в нём живёшь, или приезжаешь в гости, нужно уважать этот город, любить его, и тогда он будет становиться ещё лучше. Каждый из нас должен сделать так, чтобы наш любимый город становился всё лучше и лучше».

Первый концерт «НАШИ В ГОРОДЕ» состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге. В прошлом году в честь 20-летия «НАШЕго Радио» фестиваль впервые переехал в Москву – он отгремел на Васильевский спуске у стен Кремля. На этот раз площадкой фестиваля во время празднования Дня города станет проспект Академика Сахарова.

Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

