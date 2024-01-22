Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом

Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом «Love and Titanium».

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Пластинка состоит из семи треков, заглавный называется «Lucky Man» («Счастливчик»). Актер рассказывал, что создание пластинки «было болезненным, глубоко исцеляющим и в конечном счете катарсическим».

В 2019 году Реннер выпустил песню «Heaven Don’t Have a Name», а в 2020-м вышел EP «The Medicine».

В октябре прошлого года американская рок-группа Dogstar, главная звезда которой - голливудский актер Киану Ривз, выпустила альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из видео
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