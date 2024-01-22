Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом
Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом «Love and Titanium».
Пластинка состоит из семи треков, заглавный называется «Lucky Man» («Счастливчик»). Актер рассказывал, что создание пластинки «было болезненным, глубоко исцеляющим и в конечном счете катарсическим».
В 2019 году Реннер выпустил песню «Heaven Don’t Have a Name», а в 2020-м вышел EP «The Medicine».
В октябре прошлого года американская рок-группа Dogstar, главная звезда которой - голливудский актер Киану Ривз, выпустила альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru