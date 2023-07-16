«Затронем сердца!: Группа Ausig в финале «Молодых ветров» устроит шоу

Аусиг рассказал, что в песнях группы прослеживаются стили ска и регги. Кроме того, музыкант подчеркнул, что поклонники коллектива из разных уголков России приедут в Москву, чтобы поддержать группу в финале конкурса.

«Мы из Армавира, небольшой город в Краснодарском крае. В наших песнях прослеживается что-то из ска, регги, иногда мы заигрываем с электронными синтами в своих композициях. Мы с ребятами делаем сольники в других городах и нередко выступаем на частных мероприятиях. Одна из наших поклонниц прислала мне ссылку на конкурс и сказала, что нам стоит попробовать подать заявку. Когда вышли в финал, обрадовались. У нас небольшая по сравнению с другими фан-база, но очень преданная и отзывчивая. Люди голосовали каждый день и даже организовывали массовые рассылки в соцсетях. Многие из них едут в Москву 5 августа из разных уголков страны, чтобы поддержать нас в финале», - добавил финалист.

По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

