«Затронем сердца!: Группа Ausig в финале «Молодых ветров» устроит шоу
Лидер группы Денис Аусиг в эфире НСН отметил, что их поклонники из разных уголков России приедут в Москву, чтобы поддержать коллектив в финале конкурса.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы Ausig Денис Аусиг в интервью НСН заявил, что коллектив затронет сердца зрителей и покажет качественное шоу. Он также пожелал всем участникам получить удовольствие от выступления.
Гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Финал - это прекрасная возможность заявить о себе, выступить на одной площадке с крутыми музыкантами перед жюри, на песнях которых я вырос и которые отчасти сформировали мой музыкальный вкус. Приятно осознавать, что люди, которых я слушал в детстве, теперь соберутся вместе, чтобы послушать меня. И если не кривить душой, мы, думаю, как и большинство финалистов, едем за победой. Всем коллективам хочу пожелать получить удовольствие от выступления. Давайте устроим качественное шоу и порадуем зрителей в финале! Для артиста самое важное - это затронуть сердца людей. Думаю, у нас это получится», - сказал музыкант.
Аусиг рассказал, что в песнях группы прослеживаются стили ска и регги. Кроме того, музыкант подчеркнул, что поклонники коллектива из разных уголков России приедут в Москву, чтобы поддержать группу в финале конкурса.
«Мы из Армавира, небольшой город в Краснодарском крае. В наших песнях прослеживается что-то из ска, регги, иногда мы заигрываем с электронными синтами в своих композициях. Мы с ребятами делаем сольники в других городах и нередко выступаем на частных мероприятиях. Одна из наших поклонниц прислала мне ссылку на конкурс и сказала, что нам стоит попробовать подать заявку. Когда вышли в финал, обрадовались. У нас небольшая по сравнению с другими фан-база, но очень преданная и отзывчивая. Люди голосовали каждый день и даже организовывали массовые рассылки в соцсетях. Многие из них едут в Москву 5 августа из разных уголков страны, чтобы поддержать нас в финале», - добавил финалист.
По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: праправнучка лондонского полицейского определила личность Джека-потрошителя
- ВСУ нанесли 88 ударов по Белгородской области
- Сама за себя. В России трезво смотрят на лояльность Турции НАТО
- Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти
- СМИ: при разрыве зерновой сделки Украина может терять 500 млн долларов в месяц
- СМИ: три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо
- Уверенно и в безопасности. Россия защищает жителей Севастополя и Крыма
- Назван главный козырь Путина в борьбе с Западом
- Развозжаев: у Севастополя сбиты или подавлены беспилотники
- В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО ради стабильности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru