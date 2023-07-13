«Вы меняете мир!»: Лидер группы «Пилот» ждет встречи с финалистами «Молодых Ветров»

Меня потряхивало от повторений, обезьяничества, попугайничества каких-то стилей в музыке, признался НСН лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в интервью НСН поделился, что финалисты музыкального соревнования создают искусство.

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«Меня очень впечатлило то, что наблюдается тенденция к уникальности, авторству творчества. Меня всегда вот немножко потряхивало от повторений, обезьяничества, попугайничества каких-то стилей в музыке. Сейчас вот люди занялись авторским искусством, что очень радует. Также хочу отметить общий уровень профессиональной игры исполнителей», - сказал собеседник НСН.

По его словам, молодые исполнители меняют этот мир.

«Все очень радует. Вы молодцы! Я хочу пожелать вам удачи, вдохновения, не сдаваться, больше хорошей музыки. Помните, что у каждого артиста найдется тот слушатель, которому понравится ваше творчество, для которого ваши песни послужат поворотным моментом в жизни и судьбе. Вы меняете мир! Это чудо! Спасибо вам! Увидимся на подмостках», - обратился музыкант к финалистам конкурса.

По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон», профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со «звездным наставниками» в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram -канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Пилот" / Юлия Артемьева
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