«Вы меняете мир!»: Лидер группы «Пилот» ждет встречи с финалистами «Молодых Ветров»

«Меня очень впечатлило то, что наблюдается тенденция к уникальности, авторству творчества. Меня всегда вот немножко потряхивало от повторений, обезьяничества, попугайничества каких-то стилей в музыке. Сейчас вот люди занялись авторским искусством, что очень радует. Также хочу отметить общий уровень профессиональной игры исполнителей», - сказал собеседник НСН.

По его словам, молодые исполнители меняют этот мир.



«Все очень радует. Вы молодцы! Я хочу пожелать вам удачи, вдохновения, не сдаваться, больше хорошей музыки. Помните, что у каждого артиста найдется тот слушатель, которому понравится ваше творчество, для которого ваши песни послужат поворотным моментом в жизни и судьбе. Вы меняете мир! Это чудо! Спасибо вам! Увидимся на подмостках», - обратился музыкант к финалистам конкурса.

По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон», профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со «звездным наставниками» в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram -канал «Радиоточка НСН».

