«Сплошной драйв!»: ВЕСНУШКА мечтает уехать в гастрольный тур после финала «Молодых Ветров»

Она призналась, что мечтает о победе в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», так как хочет отправиться в гастрольный тур по российским городам, где ее уже ждут слушатели.

«Я была счастлива, когда увидела список победителей. Это наша общая победа со всеми людьми, кто голосовал и поддерживал. У меня всегда была, есть и будет цель – донести свою музыку до максимального количества людей. Ежемесячно меня слушают более 200 тысяч человек со всей страны. Я знаю, что многие из них ждут меня в своих городах. Люди пишут об этом в комментариях моих социальных сетей, в сообщениях. Когда я решила участвовать в конкурсе, я четко решила, что заберу свой тур по восьми городам. И дело даже не в конкретной победе в конкурсе (это лишь ступенька). Мне безумно хочется увидеть глаза своих слушателей, у которых нет возможности прилететь в Москву на мои выступления», - рассказала собеседница НСН.

Исполнительница также пожелала другим финалистам сделать все, что только будет в их силах, а также не забывать про «важные смыслы».

«И, конечно, хочется подружиться с другими участниками, организаторами, людьми, которые делают огромное дело ради музыки. Это бесценно! Среди финалистов много моих знакомых ребят. Это потрясающе талантливые ребята. И я уверена, что этот фестиваль подарит нам бесценный опыт, каждому из нас. Желаю всем сделать всё, что будет в их силах. Мы здесь, чтобы делать мир лучше и наполнять его важными смыслами. Эту страницу жизни мы точно запомним навсегда! Обнимаю крепко всех! И отправляю оранжевое сердечко, моё любимое», - пожелала артистка.