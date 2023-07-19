«Сплошной драйв!»: ВЕСНУШКА мечтает уехать в гастрольный тур после финала «Молодых Ветров»
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» ВЕСНУШКА рассказала НСН, что ее ежемесячно слушают более 200 тысяч человек со всей страны, победа поможет ей приехать к ним в города.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» ВЕСНУШКА в интервью НСН призналась, что планирует победить и «забрать» гастрольный тур по восьми городам России.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». ВЕСНУШКА рассказала о своем драйвовом пути к финалу.
«Меня зовут ВЕСНУШКА, я – душа российских дворов из Москвы. Мои песни – эмоциональный поп, напоминающий невинно-наивные песни 2000-х, времен, когда глаза были зеленее, а слова попадали прямо в сердце. Мои треки помогают окружающим людям сохранять в себе внутреннего ребенка и верить в лучшее. Со своей музыкой я выступаю два года. За это время удалось попасть в топ-100 перспективных артистов 2023, выступить на стадионе перед 45 000 человек. Весь мой путь артиста – одна сплошная драйвовая история», - поделилась артистка.
Она призналась, что мечтает о победе в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», так как хочет отправиться в гастрольный тур по российским городам, где ее уже ждут слушатели.
«Я была счастлива, когда увидела список победителей. Это наша общая победа со всеми людьми, кто голосовал и поддерживал. У меня всегда была, есть и будет цель – донести свою музыку до максимального количества людей. Ежемесячно меня слушают более 200 тысяч человек со всей страны. Я знаю, что многие из них ждут меня в своих городах. Люди пишут об этом в комментариях моих социальных сетей, в сообщениях. Когда я решила участвовать в конкурсе, я четко решила, что заберу свой тур по восьми городам. И дело даже не в конкретной победе в конкурсе (это лишь ступенька). Мне безумно хочется увидеть глаза своих слушателей, у которых нет возможности прилететь в Москву на мои выступления», - рассказала собеседница НСН.
Исполнительница также пожелала другим финалистам сделать все, что только будет в их силах, а также не забывать про «важные смыслы».
«И, конечно, хочется подружиться с другими участниками, организаторами, людьми, которые делают огромное дело ради музыки. Это бесценно! Среди финалистов много моих знакомых ребят. Это потрясающе талантливые ребята. И я уверена, что этот фестиваль подарит нам бесценный опыт, каждому из нас. Желаю всем сделать всё, что будет в их силах. Мы здесь, чтобы делать мир лучше и наполнять его важными смыслами. Эту страницу жизни мы точно запомним навсегда! Обнимаю крепко всех! И отправляю оранжевое сердечко, моё любимое», - пожелала артистка.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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