«Мы не конкуренты!»: Кортнев о конкурсе молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН признался, что появление новых исполнителей вдохновляет, и призвал молодых музыкантов сочинять больше: «Голосистых много, авторов — мало».
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН поддержал проведение конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», признавшись, что его вдохновляет творчество молодых рок-музыкантов и радует, что появляются оригинальные молодые авторы и исполнители.
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Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Заявки на участие в нем принимаются до 15 мая включительно. Юные рок-исполнители будут бороться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой авторских песен. Кортнев объяснил, почему конкуренция между молодыми музыкантами и маститыми рокерами невозможна.
«Конечно, то, что время от времени появляются новые оригинальные авторы и исполнители, новые голоса, новые звучания, дает веру в то, что музыка не умирает, она продолжает развиваться, что то, чем мы занимались всю жизнь, — не пустое дело. Но о конкуренции говорить не стоит, поскольку у нас совершенно разные аудитории. Те ансамбли, которые играют по 30-40 лет, как, например, “Несчастный случай”, уже имеют довольно возрастную аудиторию. Вряд ли наша музыка заинтересует двадцатилетних молодых людей, равно как музыка тех, кто только-только выходит на сцену, вряд ли заинтересует пятидесятилетних слушателей. Это не конкуренция, а мирное сосуществование. Так и должно быть», — сказал Кортнев.
Собеседник НСН рассказал, какие молодые музыканты ему особенно интересны.
«Боюсь, что совсем молодых я не назову. Для меня Sirotkin, OQJAV, «Обе Две», «Комсомольск» — это все равно молодые группы, хотя я понимаю, что ребятам уже далеко за тридцать, есть существенно моложе. Но очень молодых я знаю плохо», — признался певец.
Лидер группы «Несчастный случай» добавил, что подобные конкурсы могут помочь молодым музыкантам заявить о себе.
«Чем больше фестивалей, конкурсов, любых площадок, на которых молодые музыканты могут показать себя слушателям, тем лучше. Поэтому я поддерживаю идею проведения такого конкурса», — отметил музыкант.
В заключение Кортнев посоветовал молодым рокерам развивать в себе авторское начало.
«Хорошо образованных, голосистых исполнителей много, а вот авторов, которые бы писали песни, надолго остающиеся в памяти слушателей, к сожалению, мало. Сочиняйте, сочиняйте и сочиняйте как можно больше», — подытожил он.
Финал конкурса пройдет 4-6 августа. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году состоится в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы.
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