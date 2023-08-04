Жюри довольно! Лидер группы Casual ждет финалистов «Молодых Ветров»

Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.

«Меня зовут Алексей Яшин, я фронтмен группы Casual. Хотел бы всех вас пригласить 5 августа в клуб «Урбан» на финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», в жюри которого я с удовольствием отработал до финала. Начало в 11 часов. Вас ждут 50 финалистов, из которых мы, члены жюри, выберем пять. Группа Casual сыграет для вас специальные сеты. Также будут группы Эпидемия, 7Б и UMA2RMAN. Всех вас ждем. Поддержите молодые таланты», - призвал музыкант.

Ранее организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия 5 августа станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».



Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

