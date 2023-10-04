Победители «Молодых Ветров» 4 октября выступят в Красноярске

Концерт состоится в Клубе «Эрмитаж» в 19:00. Вход для всех желающих свободный, 12+. Помимо победителей конкурса Маргариты Нащекиной, Ширли Мырли, Саши Балог, КРОУ и Tobe звездным хедлайнером мероприятия будет группа «Гудтаймс».



В группе конкурса ВКонтакте будет вестись прямая трансляция концерта. Подробности о мероприятии читайте в группе встречи ВКонтакте или на сайте https://молодыеветра.рф.



Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены пять победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур по восьми городам России и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».



Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

