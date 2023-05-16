НАШЕ Радио: 10 из 50 победителей конкурса «Молодые Ветра» выберут слушатели, а не жюри

По его словам, организаторы конкурса находятся в постоянном контакте с участниками, прислушиваются к их замечаниям и предложениям.

«Мы прислушиваемся к нашим конкурсантам. Иногда в процессе меняем свои же правила для того, чтобы помочь тем, кто по разным причинам в эти правила не вписывается. В частности, по многочисленным просьбам мы увеличили время приема заявок, немного расширили возрастные ограничения, потому что в какой-то момент мы стали получать уже не 10, не 20, а 100 писем от участников, которые не могли попасть на конкурс. И ты вот читаешь эти письма, в которых люди рассказывают истории своей жизни, своего творчества, и понимаешь: мы должны дать возможность всем желающим по максимуму принять участие в конкурсе», - заключил Паньков.



Прием заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

