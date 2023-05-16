НАШЕ Радио: 10 из 50 победителей конкурса «Молодые Ветра» выберут слушатели, а не жюри
Победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выберут слушатели, а не только жюри, заявил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН заявил о том, что 10 победителей конкурса выберут слушатели, а не члены жюри.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже почти 3000 заявок. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», отправятся в гастрольный тур, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат возможность записать виниловую пластинку. Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими кумирами. Паньков заявил, что минимум 50 победителей конкурса выступят на сцене главного приключения лета.
«40 конкурсантов, которые отправятся на «НАШЕСТВИЕ-2023», выберут члены жюри, а еще 10, думаю, нам помогут выбрать слушатели. Минимум 50 полуфиналистов выступят на «НАШЕСТВИИ-2023». Минимум!» - заявил Паньков.
По его словам, организаторы конкурса находятся в постоянном контакте с участниками, прислушиваются к их замечаниям и предложениям.
«Мы прислушиваемся к нашим конкурсантам. Иногда в процессе меняем свои же правила для того, чтобы помочь тем, кто по разным причинам в эти правила не вписывается. В частности, по многочисленным просьбам мы увеличили время приема заявок, немного расширили возрастные ограничения, потому что в какой-то момент мы стали получать уже не 10, не 20, а 100 писем от участников, которые не могли попасть на конкурс. И ты вот читаешь эти письма, в которых люди рассказывают истории своей жизни, своего творчества, и понимаешь: мы должны дать возможность всем желающим по максимуму принять участие в конкурсе», - заключил Паньков.
Прием заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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