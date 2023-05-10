На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришло более 2 тысяч заявок
Более 2,1 тысячи заявок пришло на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сообщили НСН в оргкомитете.
Молодые исполнители из России, Молдавии, Белоруссии и Казахстана участвуют в отборе на фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2023», борются за победу и симпатии слушателей. Лучшие коллективы смогут выступить на крупнейшем музыкальном опен-эйре страны, попасть в ротацию «НАШЕго Радио», выпустить свои виниловые пластинки и отправиться на гастроли по России.
Заявки на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» принимаются до 15 июня. Подробности на сайте молодыеветра.рф.
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