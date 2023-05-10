«Любите музыку!»: Группа «Эридан» об ожиданиях от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Вокалистка казахстанского рок-коллектива Юлия Проскурякова в беседе с НСН рассказала о предпочитаемом музыкальном стиле, ожиданиях от конкурса, а также пожелала его участникам творить, что бы ни случилось.
Вокалистка казахстанской группы «Эридан» Юлия Проскурякова в интервью НСН рассказала о возрасте группы, предпочитаемом рок-направлении, о знакомстве с конкурсом «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и ожиданиях от мероприятия.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен.
«Всем приве-е-ет! Мы – группа «Эридан» из Казахстана, город Алматы. Меня зовут Юля, я вокалистка, автор слов и музыки наших песен. Немного о нас: по определению друзей играем в стиле melodick rock. Группа основана в 2004 году, затем был семилетний перерыв, и снова в бой. Новым составом играем редко, так как практически отсутствуют рок-площадки. Если выступаем, то, в основном, на фестах, байк-фестах и опен-эйрах», - рассказала Юля.
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По ее признанию, на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» ее подтолкнул одноклассник
«О конкурсе я узнала от одноклассника, который болеет за нас. Поучаствовать решили, чтобы получить новый опыт, познакомить новых слушателей со своей музыкой, и донести эмоции и смысл, которые закладывали в свои песни. А может в чем-то поменять мировоззрение», - поведала собеседница.
Главное для «Эридана» в конкурсе - это эмоции, призналась Юля. Она пожелала остальным конкурсантам любить музыку и творить, что бы ни случилось.
«От конкурса ждем заряда энергии, драйва и новых ощущений. Что хочется пожелать остальным участникам? Ребят, что бы ни было – творите, не останавливайтесь и любите музыку!», - подытожила певица.
Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» поможет начинающим музыкантам понять, что их творчество нужно всем, а не только им.
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