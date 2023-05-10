«Любите музыку!»: Группа «Эридан» об ожиданиях от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Вокалистка казахстанской группы «Эридан» Юлия Проскурякова в интервью НСН рассказала о возрасте группы, предпочитаемом рок-направлении, о знакомстве с конкурсом «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и ожиданиях от мероприятия.

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен.

«Всем приве-е-ет! Мы – группа «Эридан» из Казахстана, город Алматы. Меня зовут Юля, я вокалистка, автор слов и музыки наших песен. Немного о нас: по определению друзей играем в стиле melodick rock. Группа основана в 2004 году, затем был семилетний перерыв, и снова в бой. Новым составом играем редко, так как практически отсутствуют рок-площадки. Если выступаем, то, в основном, на фестах, байк-фестах и опен-эйрах», - рассказала Юля.