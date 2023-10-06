Концерт победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» начался во Владивостоке
Концерт победителей Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» начался во Владивостоке.
Выступление началось в Клубе «Мумий Тролль Бар» в 19:00 по местному времени. Вход для всех желающих свободный, возрастной ценз 12+. Помимо победителей конкурса Маргариты Нащекиной, Ширли Мырли, Саши Балог, КРОУ и Tobe звездным хедлайнером мероприятия будет группа «Гудтаймс».
В группе конкурса ВКонтакте ведется прямая трансляция концерта. Подробности о мероприятии читайте в группе встречи ВКонтакте или на сайте https://молодыеветра.рф.
Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены пять победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур по восьми городам России и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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