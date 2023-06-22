Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» объявил полуфиналистов

Всероссийский молодежный музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» после окончания приема заявок неожиданно превратился в международный. Радиостанция «НАШЕ Радио», как организатор конкурса, получила 4041 заявку от музыкантов из 5 стран: помимо России на конкурс заявились молодые артисты из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии.

Профессиональное жюри конкурса на Предварительном этапе выбрало 240 полуфиналистов, которые поборются за возможность выступить в Москве, на большой сцене. Со списком музыкантов, прошедших в полуфинал, можно ознакомиться на сайте молодыеветра.рф. Там же открыто зрительское онлайн-голосование, которое определит 40 финалистов конкурса. Полуфинальный отборочный этап уже начался и завершится 30 июня 2023 года. Проголосовать за понравившегося исполнителя может любой желающий.

Среди федеральных округов России бесспорным лидером стал Центральный. В полуфинал вышли 102 музыканта из ЦФО. По 36 полуфиналистов представляют Южный и Приволжский федеральные округа. Любопытно, что в ЮФО молодые музыканты из Республики Крым и Севастополя получили почти треть мест – 10 заявок из этих южных регионов пробились в следующий этап. Из Северо-Западного региона страны в полуфинал «НАШЕСТВИЯ: Молодых Ветров» прошел 21 исполнитель, из Сибири – 15 музыкантов. Далее идет Урал: перед слушателями и жюри предстанут 9 молодых артистов. Пять музыкантов представят Дальний Восток в полуфинале конкурса. От Северо-Кавказского федерального округа в полуфинале выступят 4 артиста. Новые регионы России также поборются за возможность выступить на большой сцене – пять музыкантов из ДНР, трое из ЛНР и по одному артисту из Херсона и Запорожья прошли в полуфинал. Еще тремя полуфиналистами стали зарубежные музыканты: по 1 молодежной группе из Молдавии, Казахстана и Киргизии.

Кстати, всего на конкурс поступило почти 120 заявок от молодых музыкантов из Донбасса, Крыма, Херсона и Запорожья. Из них в полуфинал профессиональное жюри допустило 20 музыкальных коллективов.

Топ-10 самых музыкальных городов и областей конкурса предсказуемо возглавила столица России – 55 артистов из Москвы прошли в полуфинал. Подмосковье не отстает – 33 полуфиналиста на «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» пришли из Московской области. Тройку лидеров замыкает северная столица – 12 музыкантов из Санкт-Петербурга сразятся за сердца слушателей и баллы жюри. Следом идут Ростов-на-Дону (7), Краснодар (6), Нижний Новгород (6), Симферополь (5), Уфа (5), Саратов (5) и Самара (4).

Как рассказал НСН председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков, конкурс оправдал все ожидания по числу заявок:

«Признаюсь, мы рассчитывали получить 2-3 тысячи песен на свой конкурс. Под это количество собирали членов жюри, распределяли нагрузку и т.д. Но, в итоге, нам пришлось попотеть, т.к. заявок пришло по факту больше 4-х тысяч. И это очень приятно, т.к. наш конкурс совершенно неформальный, мы принимали и отслушивали любую музыку, которую нам присылали. Хочу сказать большое спасибо всем музыкантам, которые отправили свои заявки и посоветовать тем, кто не прошел в следующий этап, не опускать руки и продолжать заниматься любимым делом. А всех наших слушателей, призываю активно голосовать за полуфиналистов на сайте молодыеветра.рф, у многих из них есть отличные шансы попасть в ротацию на радио», - заявил программный директор «НАШЕго Радио».



Конкурс "НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра" реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

