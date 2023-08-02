«Хотим на радио!»: Катя Рикеда покорит Москву в финале «Молодых ветров»
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Катя Рикеда рассказала, что ее часто можно встретить в переходах столичного метро, теперь она мечтает о туре по городам.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Катя Рикеда призналась НСН, что очень хочет победить, чтобы отправиться в гастрольный тур и зазвучать на радио.
Выступление Кати и других молодых артистов состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Я та самая Катя Рикеда, которую вы могли встретить в переходах метро с гитарой в руках на Театральной и Охотном ряду. Очень часто прохожие задают мне вопрос: “Почему вы всё ещё здесь? Вас должны уже по телевизору показывать”. И я каждый раз с печальной улыбкой пожимаю плечами: “Ещё не время, вероятно…”», - рассказывает исполнительница.
Катя Рикеда не скрывает, что приехала покорять столицу, недавно ей удалось собрать полноценный бэнд – для нее это уже маленькая победа.
«Я приехала из города Александрова покорять столицу, и пусть не молниеносно, но я пробираюсь с каждым годом всё ближе к мечте. Сейчас мне удалось собрать полноценный бэнд, это огромная победа! Мы играем в стиле нео-поп, поп-рок или инди. Счастлива чувствовать себя чем-то большим, чем просто единицей. Единица - это, конечно, сила, но устаёшь постоянно быть одиноким танком», - призналась собеседница НСН.
Исполнительница отметила, что не ожидала пройти в финал, но теперь очень хочет победить и отправиться в гастрольный тур по городам, а также попасть на радио.
«В одиночку мне удалось прокачать стадион на 50000 человек, люди пели в унисон, хоть и слышали мои песни впервые. В этом году я впервые выступила перед многотысячной аудиторией уже с группой музыкантов — и, Боже мой, как это прекрасно! Поэтому мы очень хотим выиграть гастрольный тур по городам и не меньше того попасть в ротацию на радио! Неожиданно было оказаться в числе финалистов, ведь голосование это всегда качели в сторону тех, у кого больше подписчиков, и не факт, что победит хорошая музыка. Поэтому очень благодарна всем, кто отдал за меня голос. В такие моменты вера в любимое дело только крепчает, спасибо за это!», - поблагодарила Катя.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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