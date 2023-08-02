«Хотим на радио!»: Катя Рикеда покорит Москву в финале «Молодых ветров»

Исполнительница отметила, что не ожидала пройти в финал, но теперь очень хочет победить и отправиться в гастрольный тур по городам, а также попасть на радио.

«В одиночку мне удалось прокачать стадион на 50000 человек, люди пели в унисон, хоть и слышали мои песни впервые. В этом году я впервые выступила перед многотысячной аудиторией уже с группой музыкантов — и, Боже мой, как это прекрасно! Поэтому мы очень хотим выиграть гастрольный тур по городам и не меньше того попасть в ротацию на радио! Неожиданно было оказаться в числе финалистов, ведь голосование это всегда качели в сторону тех, у кого больше подписчиков, и не факт, что победит хорошая музыка. Поэтому очень благодарна всем, кто отдал за меня голос. В такие моменты вера в любимое дело только крепчает, спасибо за это!», - поблагодарила Катя.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

