«Хочется быть услышанным!»: Bulgakov из Луганска станет частью «НАШЕСТВИЯ: Молодые Ветра»
Вокалист Алексей Ткачев рассказал, что уже выступал на разогреве у знаменитых рок-музыкантов и надеется еще раз оказаться с ними на одной сцене.
Всероссийский конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более 3600 заявок из разных регионов России и других стран. Одна из них пришла из Луганска от певца Алексея Ткачева, выступающего под псевдонимом Bulgakov. В интервью НСН он рассказал о своих творческих свершениях и новых проектах.
«Выступаю достаточно много, потому что по профессии я артист-вокалист. Работаю в театре, помимо театра, пишу свою песни в жанре рок и поп-рок. Сейчас занимаюсь театрально-музыкальной постановкой “Есенин бы сделал погромче”, музыка моя, стихи Сергея Есенина. Альбом выйдет 11 июня, а в сентябре пройдет премьера музыкального спектакля. Булгаков — это фамилия моего деда, погибшего до рождения моего отца, а по паспорту я Алексей Ткачев», — пояснил музыкант.
Собеседник НСН также поделился ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«О конкурсе я узнал от своего приятеля. Хочется быть услышанным, показать свое творчество людям, донести его до широкой аудитории. Кстати, в 2015 году в Луганске проводился фестиваль “Солнце взойдет”, приезжали Иван Демьян, Юлия Чичерина и Вадим Самойлов. Наш коллектив тогда прошел отборочный тур, мы выступали у них на разогреве. Хотелось бы снова поработать на большой сцене с большими людьми», — добавил певец.
В заключение Bulgakov обратился с посланием к другим участникам конкурса.
«Хочу всем пожелать получить удовольствие от процесса. Ведь это самое важное — чтобы любой процесс, музыкальный, творческий, приносил удовольствие», — подытожил он.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 июня включительно. Побороться за победу смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, причем неважно, выступает артист сольно или участвует в группе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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