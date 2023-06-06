«Хочется быть услышанным!»: Bulgakov из Луганска станет частью «НАШЕСТВИЯ: Молодые Ветра»

«Выступаю достаточно много, потому что по профессии я артист-вокалист. Работаю в театре, помимо театра, пишу свою песни в жанре рок и поп-рок. Сейчас занимаюсь театрально-музыкальной постановкой “Есенин бы сделал погромче”, музыка моя, стихи Сергея Есенина. Альбом выйдет 11 июня, а в сентябре пройдет премьера музыкального спектакля. Булгаков — это фамилия моего деда, погибшего до рождения моего отца, а по паспорту я Алексей Ткачев», — пояснил музыкант.

Собеседник НСН также поделился ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«О конкурсе я узнал от своего приятеля. Хочется быть услышанным, показать свое творчество людям, донести его до широкой аудитории. Кстати, в 2015 году в Луганске проводился фестиваль “Солнце взойдет”, приезжали Иван Демьян, Юлия Чичерина и Вадим Самойлов. Наш коллектив тогда прошел отборочный тур, мы выступали у них на разогреве. Хотелось бы снова поработать на большой сцене с большими людьми», — добавил певец.

В заключение Bulgakov обратился с посланием к другим участникам конкурса.

«Хочу всем пожелать получить удовольствие от процесса. Ведь это самое важное — чтобы любой процесс, музыкальный, творческий, приносил удовольствие», — подытожил он.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 июня включительно. Побороться за победу смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, причем неважно, выступает артист сольно или участвует в группе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

