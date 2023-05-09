«Гните свою линию!»: Группа из города-героя Волгограда мечтает о «НАШЕСТВИИ: Молодые Ветра»

«Это такой мини-сборник «Песни о Сталинградской Битве». Там есть композиции «Город Братских могил», «Письма из Сталинграда», «Чистое небо». Песни не определяют стиль группы, они были написаны как дань уважения героическому прошлому нашего города. Всем известно о Сталинграде, о нем слагали стихи и песни, в нашем историческом сознании это синоним стойкости и мужества. Здесь действительно стрелял каждый камень. На каждом углу памятные места о тех страшных событиях, все это невозможно не пропускать через себя. К примеру, в песне «Письма из Сталинграда» повествуется о настроениях, царивших среди немцев, которые планировали захватить наш город и отрубить сообщение на Кавказ. Здесь и про легендарный дом Павлова, и про подвиг, который совершил Михаил Паникаха», - сказал Высотин.

Собеседник НСН отметил, что музыкой занимается с детства и всегда мечтал выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ».

«Играю сколько себя помню – начинал с кривляний перед зеркалом с веником вместо гитары под «Иванушек». В школе взял в руки гитару, пытался писать первые песни, эх, найти бы тексты, посмеяться. Всегда мечтал выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Ведь группу «Эдо» создал после того, как узнал об участии на «НАШЕСТВИИ» нашей замечательной волгоградской группы «Санктум». В 2018 году мы выпустили два хороших альбома «Жертвы эксперимента» и «Золота хватит на всех», сняли два клипа, на ура провели их презентации. Участвовали в волгоградских мероприятиях, выходили в финал областного фестиваля «Передвиж». Развивались как могли, но «НАШЕСТВИЕ» все переносили и переносили, а тут объявили конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»! А у меня барабанщик уже уехал жить в Москву, я перебрался в Питер, но мы решили дерзать!» - воскликнул Высотин.