«Гните свою линию!»: Группа из города-героя Волгограда мечтает о «НАШЕСТВИИ: Молодые Ветра»
Стихи и песни о Сталинграде слагали всегда, а в 2017 году группа «Эдо» выпустила свой альбом о героическом подвиге предков, сказал НСН лидер коллектива Олег Высотин.
На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поступило больше полутора тысяч заявок от музыкантов из России и других стран. Накануне Дня Победы организаторы получили заявку от группы «Эдо» из города-героя Волгоград. Фронтмен коллектива Олег Высотин рассказал НСН, что в 2017 году записал несколько песен, посвященных Сталинградской битве.
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«Это такой мини-сборник «Песни о Сталинградской Битве». Там есть композиции «Город Братских могил», «Письма из Сталинграда», «Чистое небо». Песни не определяют стиль группы, они были написаны как дань уважения героическому прошлому нашего города. Всем известно о Сталинграде, о нем слагали стихи и песни, в нашем историческом сознании это синоним стойкости и мужества. Здесь действительно стрелял каждый камень. На каждом углу памятные места о тех страшных событиях, все это невозможно не пропускать через себя. К примеру, в песне «Письма из Сталинграда» повествуется о настроениях, царивших среди немцев, которые планировали захватить наш город и отрубить сообщение на Кавказ. Здесь и про легендарный дом Павлова, и про подвиг, который совершил Михаил Паникаха», - сказал Высотин.
Собеседник НСН отметил, что музыкой занимается с детства и всегда мечтал выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ».
«Играю сколько себя помню – начинал с кривляний перед зеркалом с веником вместо гитары под «Иванушек». В школе взял в руки гитару, пытался писать первые песни, эх, найти бы тексты, посмеяться. Всегда мечтал выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Ведь группу «Эдо» создал после того, как узнал об участии на «НАШЕСТВИИ» нашей замечательной волгоградской группы «Санктум». В 2018 году мы выпустили два хороших альбома «Жертвы эксперимента» и «Золота хватит на всех», сняли два клипа, на ура провели их презентации. Участвовали в волгоградских мероприятиях, выходили в финал областного фестиваля «Передвиж». Развивались как могли, но «НАШЕСТВИЕ» все переносили и переносили, а тут объявили конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»! А у меня барабанщик уже уехал жить в Москву, я перебрался в Питер, но мы решили дерзать!» - воскликнул Высотин.
Другим участникам конкурса Олег Высотин пожелал гнуть свою линию.
«Всем ребятам, заявившимся на конкурс, желаю удачи, не останавливаться, гнуть свою линию! А еще творить добро и творить музыку, этому миру катастрофически не хватает добра и хорошей музыки! Всем рок!» - пожелал Высотин.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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