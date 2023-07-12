«Питерский вайб»: Группа «СЕГОДНЯМОЖНО» позволит себе многое в финале «Молодых Ветров»

Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Дмитрий рассказал об успехах коллектива, который существует всего 2,5 года.

«Мы играем искреннюю и эмоциональную альтернативу с самым настоящим питерским вайбом. Нам всего 2,5 годика, а мы уже отыграли на фестивалях «ЖИВОЙ!» и «Дикая мята», а также попадали в ротацию «НАШЕго Радио» и «Радио России», - поделился музыкант.

Дмитрий также рассказал, что стал первым музыкантом в мире, которому во время исполнения песни на сцене набили татуировку.

«Во время нашего прошлого сольника в Питере мне набили татуировку прямо на сцене. Это был первый случай в мире, чтоб именно во время исполнения песни били тату. Я проверял в интернете», - похвастался артист.