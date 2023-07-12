«Питерский вайб»: Группа «СЕГОДНЯМОЖНО» позволит себе многое в финале «Молодых Ветров»
Группа «СЕГОДНЯМОЖНО» планирует зарядить энергией слушателей на гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Лидер петербургского музыкального проекта «СЕГОДНЯМОЖНО» Дмитрий Квинс рассказал в интервью НСН, что на финале конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» музыканты планируют поделиться своей энергией со слушателями.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Дмитрий рассказал об успехах коллектива, который существует всего 2,5 года.
«Мы играем искреннюю и эмоциональную альтернативу с самым настоящим питерским вайбом. Нам всего 2,5 годика, а мы уже отыграли на фестивалях «ЖИВОЙ!» и «Дикая мята», а также попадали в ротацию «НАШЕго Радио» и «Радио России», - поделился музыкант.
Дмитрий также рассказал, что стал первым музыкантом в мире, которому во время исполнения песни на сцене набили татуировку.
«Во время нашего прошлого сольника в Питере мне набили татуировку прямо на сцене. Это был первый случай в мире, чтоб именно во время исполнения песни били тату. Я проверял в интернете», - похвастался артист.
По его словам, музыканты сразу же отправили заявку на конкурс, как только узнали о старте музыкального соревнования.
«Как только увидели, что начался набор на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», сразу же решили участвовать. Все очевидно, это отличная возможность для молодых коллективов показать свое творчество большой аудитории, познакомиться с интересными людьми из индустрии и, конечно же, опыт. Когда узнали, что попали в финал, безудержно скакали от счастья и восторга», - поделился собеседник НСН.
Он отметил, что на гала-концерте «Молодых Ветров» артисты планируют поделиться со слушателями своей энергией.
«На финале конкурса ожидаю дико кайфануть и донести свое искусство и энергию. А другим финалистам хочу пожелать расслабиться и получить удовольствие от своего выступления. Всем любовь!» - заключил музыкант.
В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» примут участие 50 финалистов. Профессиональное жюри определит пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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