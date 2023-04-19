Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 700
Организаторы конкурса молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили 700 заявок.
Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний житель России до 35 лет, заявку можно оформить на сайте молодыеветра.рф до 15 мая включительно.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.
Ранее лидер группы «Гудтаймс», член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Артем Шаров пожелал подавшим заявки участникам проекта подвинуть «старичков» и занять их место, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru