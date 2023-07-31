«Буря эмоций!»: Екатерина Анина расплавит сцену в финале «Молодых ветров»

«Сейчас я учусь в Москве на истфаке МГУ, но родом из Брянска. Мой творческий путь в написании песен начался совсем недавно, и конкурсные песни – это мой первый опыт записи и аранжировки. Сочинив несколько песен, я решила записать их в студии. Со студией мне очень повезло, потому что там я встретила музыкантов, которые поддержали мое творчество и помогли мне с записью гитар и барабанов. Не будь этих ребят, все мои песни так и остались бы на уровне песен только под гитарный или пианинный аккомпанемент», - отметила она.

Екатерина признается, что свою музыку не может отнести к конкретному стилю, артистка сейчас находится в поиске своего основного направления.

«Свою музыку не могу отнести к одному конкретному стилю, пока нахожусь в поиске своего направления, но склоняюсь больше к тяжелой музыке и вдохновляюсь такими группами, как Ария, Rammstein, Ольга Арефьева, Within Temptation, Nightwish. Значительную часть песен сочиняю на пианино и использую этот инструмент как основу, играю на нем с детства. На пианино придумываю необычные соляки – в этом, наверное, моя фишка – ведь у многих групп соло исполняются, как правило, на гитарах. Песни пишу на нескольких языках: русском, французском, немецком и итальянском. Опыт выступлений совсем небольшой - около полугода, за это время отыграли два небольших сольных концерта разными составами в Брянске и в Москве, несколько раз выступала на московских квартирниках. Сейчас собираем постоянный состав группы», - поделилась собеседница НСН.