«Буря эмоций!»: Екатерина Анина расплавит сцену в финале «Молодых ветров»
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Екатерина Анина призналась, что о конкурсе узнала случайно – от инструктора по вождению.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Екатерина Анина рассказала НСН, что ее творческий путь начался совсем недавно, но исполнительница уже может похвастаться необычными «фишками».
Услышать выступление Екатерины можно будет на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Сейчас я учусь в Москве на истфаке МГУ, но родом из Брянска. Мой творческий путь в написании песен начался совсем недавно, и конкурсные песни – это мой первый опыт записи и аранжировки. Сочинив несколько песен, я решила записать их в студии. Со студией мне очень повезло, потому что там я встретила музыкантов, которые поддержали мое творчество и помогли мне с записью гитар и барабанов. Не будь этих ребят, все мои песни так и остались бы на уровне песен только под гитарный или пианинный аккомпанемент», - отметила она.
Екатерина признается, что свою музыку не может отнести к конкретному стилю, артистка сейчас находится в поиске своего основного направления.
«Свою музыку не могу отнести к одному конкретному стилю, пока нахожусь в поиске своего направления, но склоняюсь больше к тяжелой музыке и вдохновляюсь такими группами, как Ария, Rammstein, Ольга Арефьева, Within Temptation, Nightwish. Значительную часть песен сочиняю на пианино и использую этот инструмент как основу, играю на нем с детства. На пианино придумываю необычные соляки – в этом, наверное, моя фишка – ведь у многих групп соло исполняются, как правило, на гитарах. Песни пишу на нескольких языках: русском, французском, немецком и итальянском. Опыт выступлений совсем небольшой - около полугода, за это время отыграли два небольших сольных концерта разными составами в Брянске и в Москве, несколько раз выступала на московских квартирниках. Сейчас собираем постоянный состав группы», - поделилась собеседница НСН.
Финалистка отметила, что о конкурсе узнала случайно – от инструктора по вождению, а потом не поверила, что прошла в финал.
«О конкурсе узнала случайно от своего инструктора по вождению, в прошлом музыканта, который часто слушает «НАШЕ Радио» в машине. Он отправил мне ссылку на конкурс и порекомендовал поучаствовать. Была невероятно удивлена, когда увидела себя в списках финалистов – ведь я еще только начинающий автор-исполнитель, у меня небольшая фан-база и очень маленький опыт выступлений», - рассказала она.
Всем коллегам по финалу Екатерина желает не только зажечь сердца слушателей, но и расплавить сцену своими песнями.
«На финале конкурса хочется вызвать бурю эмоций у публики, познакомить со своим творчеством, задеть тонкие струны души слушателей и, конечно же, жюри, и, может быть, оказаться в числе победителей. Выступление на такой серьезной площадке станет отличным опытом в моей музыкальной карьере и позволит расширить аудиторию, завязать новые знакомства с музыкантами. Финалистам желаю удачи, зажечь сердца публики и расплавить сцену своими песнями!», - заключила певица.
Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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