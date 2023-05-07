«Альберт Кронштейн» из Анжеро-Судженска рвется на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

С момента старта конкурса организаторы «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили больше полутора тысяч заявок от музыкантов из разных регионов. Заявку на участие можно подать до 15 июня. Цель конкурса — прославить молодых исполнителей из разных российских регионов на всю страну. Музыканты будут биться за право выступить на самом крупном в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой авторских песен. По словам Корчуганова, коллектив «Альберт Кронштейн» готов делиться неуемной энергией со слушателями.

«Всем привет из маленького городка на севере Кемеровской области, который называется Анжеро-Судженск! Мы — группа “Альберт Кронштейн”, я — ее фронтмен, бас-гитарист и автор песен Павел Корчуганов. “Альберт Кронштейн” — это три человека, полных энергии, мы готовы передать ее слушателям! Ритмом у нас заправляет Алексей Гарипов, Александр Клюев греет слушателей гитарными риффами. В этом сплоченном составе мы существуем с декабря 2021 года», — сказал музыкант.

Он отметил, что творчество коллектива сложно охарактеризовать, пользуясь общими шаблонами.

«В целом в наших песнях сочетаются панк-рок, альтернативный рок и хардкор. Мы сочиняем, репетируем и записываем свою музыку в небольшой студии, которую организовали собственными силами», — пояснил собеседник НСН.

Фронтмен группы «Альберт Кронштейн» подчеркнул, что участники коллектива пользуются любыми возможностями продемонстрировать свое творчество слушателям.

«Выступаем мы не так часто, как бы этого хотелось. В Анжеро-Судженске концерты и фестивали проходят крайне редко и в скромных масштабах. В ближайших городах это тоже нечастое явление, но мы посещаем их, как только представляется возможность. В прошлом году один из таких фестивалей проходил в городе Березовске. Конечно же, мы приняли участие в нем и, несмотря на холодную и ветреную погоду, выплеснули море энергии, делясь эмоциями со своими слушателями. Приятно, что они отметили нам взаимностью», — поделился воспоминаниями музыкант.

Собеседник НСН добавил, что о конкурсе коллектив узнал благодаря «НАШЕму Радио».

«Кстати, эта радиостанция не вещает на FM-волнах в Анжеро-Судженске, но интернет дает возможность слушать “НАШЕ Радио” везде. Конечно же, мы сразу подали заявку. Почему? Да потому что мы просто обязаны в нем участвовать, раз уж представилась такая возможность. Мы знаем свое дело, нам есть что представить слушателю, есть чем поделиться. К тому же, выступив на этом фестивале, мы получим огромный опыт, который даст нам еще больше энергии для новых свершений. От конкурса мы ждем новых эмоций, а самое главное — там мы сможем заявить о себе и поделиться своей музыкой, зарядить атмосферу и зарядиться сами», — заявил Корчуганов.

Ранее сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью НСН рассказал, зачем молодым музыкантам нужен новый конкурс и кто его придумал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

