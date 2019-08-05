Жителя Севастополя приговорили к 350 часам обязательных работ за ложный донос о краже
5 августа22:16
41-летнему жителю Севастополя суд назначил 350 часов обязательных работ за ложный донос о краже. Как пишет Крымское информационное агентство, пока приговор не вступил в силу.
Сообщается, что мужчина в мае текущего года похитил у своего знакомого ноутбук и сам же сообщил в полицию о пропаже вещи.
Результаты следственных проверок показали, что севастополец сам совершил преступление.
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ФОТО: Flickr
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