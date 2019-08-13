В Тверской области рассказали о росте финансирования адресной инвестпрограммы

Финансирование адресной инвестиционной программы Тверской области увеличилось в восемь раз с 2016 года. Об этом на заседании регионального правительства рассказал тверской губернатор Игорь Руденя.

По его словам, адресная инвестиционная программа является ключевым инструментом воплощения на территории Тверской области национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

«Наша задача - обеспечить максимально своевременную реализацию всех намеченных планов. Для жителей региона - это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты», - подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году на реализацию программы в региональном бюджете предусмотрено более 7,2 млрд рублей, из которых 4,1 млрд рублей - областные средства и 3,1 млрд - федеральные. Всего в программу включено 97 проектов в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства, физкультуры и спорта, туризма, культуры, охраны окружающей среды.

Среди них - реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, автодороги в Калязине и мостов в Оленинском районе и Осташковском городском округе, строительство водозаборного узла для туристско-рекреационного кластера «Волжское море» и детских садов в тверском микрорайоне Южный и поселке Калашниково Лихославльского района, а также школы - детского сада в микрорайоне Юность.

