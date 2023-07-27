В рамках МУФ в «Зарядье» пройдет неделя финансовой грамотности для детей

Неделя финансовой грамотности для детей и подростков пройдет в столичном парке «Зарядье» с 5 по 11 августа в рамках Московского урбанистического форума, сообщает официальный сайт форума.

Как отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, знания в финансовой сфере совершенствуются человеком на протяжении всей жизни, но большинство моделей поведения, в том числе и финансового, закладывается именно в юном возрасте.

«Неделя финансовой грамотности на Московском урбанистическом форуме задумана как семейный просветительский праздник, где каждый сможет с пользой провести время», - рассказала глава департамента.

По её словам, в рамках одной площадки объединены различные мероприятия для детей и взрослых.

Организаторы мероприятия постарались охватить все возрастные группы. Для самых маленьких подготовлен мультлекторий, где они смогут посетить просветительские занятия, на которых расскажут об истории появления денег, их функциях и научат анализировать стоимость товаров и услуг. Для детей постарше в павильоне «Заповедное посольство» организуют игротеку.

А подростков эксперты Центробанка приглашают посетить мастер-класс по определению подлинности банкнот и поучаствовать в настольной игре.

