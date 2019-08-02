В Парке Горького 3 и 4 августа пройдет фестиваль «Шашлык Live»

В московском Парке Горького в выходные, 3 и 4 августа, впервые пройдет фестиваль «Шашлык Live». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, повара из разных ресторанов Москвы будут готовить для гостей фестиваля шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, а также их необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами.

Uma2rmaH подтвердила участие в московском «Шашлык Live»

Посетители фестиваля не только смогут утолить голод, но и насладиться выступлениями отечественных рок-исполнителей. В первый день фестиваля на сцену выйдут группы «Чайф» и «Сплин», а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.

Вход на мероприятие свободный, начнется фестиваль в 11.00 и завершится в 22.00.

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