В Парке Горького 3 и 4 августа пройдет фестиваль «Шашлык Live»

В московском Парке Горького в выходные, 3 и 4 августа, впервые пройдет фестиваль «Шашлык Live». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, повара из разных ресторанов Москвы будут готовить для гостей фестиваля шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, а также их необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами.