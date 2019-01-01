В Одинцово состоится благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой»

В центре Одинцово 12 июня состоится четвертый благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой». С новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Как рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев, для этого при себе нужно иметь паспорт.