В Одинцово состоится благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой»
В центре Одинцово 12 июня состоится четвертый благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой». С новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Как рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев, для этого при себе нужно иметь паспорт.
На выставке гости выставки могут поддержать приюты, которые нуждаются в сухих кормах, игрушках, поводках, мисках.
Все желающие смогут получить консультацию кинолога и ветеринара.
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