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В Одинцово состоится благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой»

30 мая19:42

В центре Одинцово 12 июня состоится четвертый благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов «Хочу домой». С новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Как рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев, для этого при себе нужно иметь паспорт.

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На выставке гости выставки могут поддержать приюты, которые нуждаются в сухих кормах, игрушках, поводках, мисках.

Все желающие смогут получить консультацию кинолога и ветеринара.

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ТЕГИ:ЖивотныеБлаготворительностьПодмосковье