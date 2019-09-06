В Москве выставят на торги право застройки двух транспортно-пересадочных узлов

Два лота, которые позволяют вести коммерческую застройку на территориях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Некрасовка» и «Пятницкое шоссе 2», были представлены в рамках роуд-шоу «ТПУ - инвестиции в развитие города», которое провел столичный департамент по конкурентной политике.

Победитель конкурса по продаже 99% доли в уставном капитале ТПУ «Некрасовка» получит право открыть многофункциональный центр на территории этого ТПУ.

«Начальная стоимость лота составляет 99 млн рублей. Это конкурентная цена, которая позволит привлечь внимание к объекту не только столичных застройщиков, но и региональных игроков. Среди последних есть немало тех, кто вел амбициозные проекты и обладает серьёзным опытом и, который сможет пригодиться им при выстраивании успешного бизнес-проекта на территории столицы», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Региональные девелоперы проявляют интерес к проектам застройки транспортно-пересадочных узлов столицы, сообщила директор по консалтингу и развитию компании KEY CAPITAL Эвелина Ишметова.

«Объект в Некрасовке не очень большой – это, своего рода, районный торговый центр, причем с очень понятной аудиторией - 74-77 тыс. человек. Рядом с ним есть только один конкурирующий торговый центр. Соответственно, вариантов заполнения объекта очень много, с ним справятся не только сильно квалифицированные инвесторы, а значит, интерес со стороны регионов можно ожидать и на этих торгах», - отметила Ишметова.

Подать заявки на участие в этом открытом конкурсе можно до 17 сентября на Инвестиционном портале города Москвы. Вскрытие заявок пройдет на следующий день, 18 сентября.

Серьезная конкурентная борьба может развернуться за право возведения транспортно-пересадочного узла «Пятницкое шоссе 2».

«Начальная цена лота позволяет рассматривать этот объект тем, кто не работал с большим объёмом инвестиций и пока только осваивает инвестиционный рынок. Актив может заинтересовать профильные компании. Победитель, который приобретёт его в собственность, сможет построить АЗС с «нетопливной» составляющей - придорожным магазином, точкой питания и пр.», - сказал управляющий партнер ГК Rusland SP Илья Шуравин.

Начальная цена лота - 99% доли в уставном капитале ТПУ «Пятницкое шоссе 2» - составляет 9,7 млн рублей.

Прием заявок ведется до 24 сентября. Итоги будут подведены 25 сентября.

