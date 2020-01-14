В Москве на аукцион выставят участок под многофункциональный автосервис

Департамент Москвы по конкурентной политике проведет торги по земельному участку под строительство автоцентра вблизи пересечения Машкинского и Новокурскинского шоссе. Участок площадью свыше 32 тысяч кв. м находится по адресу: Машкинское шоссе, владение 32.



Результаты опроса победителей городских «земельных» аукционов, проведенных в конце 2019 года, показали, что 20% респондентов готовы арендовать у города землю с последующим возведением автосервисов. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев

«За последние пять лет на городских торгах 44 инвестора претендовали на земельные лоты под строительство центров сервисных и технических услуг для автомобилей. Рынок сервисных услуг для автомобилей находится в стадии роста: количество владельцев личного транспорта увеличивается, так же, как и растет оборот автомобилей вторичного рынка, которые нуждаются в качественном сервисе», - отметил он.

По его словам, выставленный на торги участок имеет высокую ликвидность. «Он располагается в одном из старых округов столицы – Северном, и находится вблизи пересечения Машкинского и Новокурскинского шоссе. Поэтому будущий владелец автосервиса может рассчитывать на высокий спрос услуг со стороны потенциальных потребителей», – добавил Дёгтев.

Строительство автосервисов является перспективным направлением для инвестиций, считает замдиректора департамента управления активами NAI Becar Дарья Канева.

«При рассмотрении участков под автосервисы не нужно фокусироваться на одном виде услуг, скорее, это должен быть комплекс того, что может получить потребитель параллельно, сэкономив при этом своё время. Придорожные сервисы – это не только автомойки, но и все виды услуг – кемпинги, торговые услуги. Не стоит фокусироваться на одной функции, при этом имеет смысл ориентироваться на местное население и его запросы», - пояснила эксперт.

Стартовая цена годовой аренды выставленного на торги участка составляет 17,4 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 20 января. Торги пройдут 23 января 2020 года.

