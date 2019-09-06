В Москве более 3000 человек приняли участие в летних мероприятиях по развитию конкуренции

В летних мероприятиях по развитию конкуренции приняли участие более трех тысяч заказчиков, поставщиков, представителей бизнеса, СМИ, общественных организаций и жителей столицы.

«Решение не снижать активность в летний сезон было принято на основе запросов общественности. Опрос участников рынка контрактной системы столицы показал, что 50 процентов респондентов нуждаются в бесплатных обучающих мероприятиях. Город пошел дальше – наравне с этим, встречи в обучающе-игровом формате проводились и для подрастающего поколения», - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Одним из таких мероприятий стала Летняя школа для участников рынка закупок, помогающая им ориентироваться в ключевых изменениях контрактного законодательства, разобраться во всех нюансах работы. Обучение в школе прошли более 500 человек.

Также продолжил свою работу Контракт-клуб в рамках которого проводятся встречи для формирования профессионального сообщества специалистов контрактных служб для обмена опытом, повышения профессиональных компетенций. На них рассматриваются темы, сформулированные по итогам запросов самих заказчиков, разбираются конкретные кейсы.

Большое количество представителей бизнеса и экспертов еженедельно собирают публичные представления закупочных процедур, которые проходят в активном режиме.

«Более 50 закупок, объем каждой из которых превышал 100 млн рублей, были рассмотрены этим летом. Публичное представление проводится для создания открытого диалога между представителями заказчиков и бизнес-сообществом. Такие встречи позволяют не только узнать город, что называется «изнутри» через важные закупки и получаемые эффекты, но и повысить их прозрачность, увеличить конкуренцию благодаря широкому информированию как на этапе анонсирования, так и по итогам обсуждения», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что все мероприятия проводятся на безвозмездной основе, они проходят не только в офлайне, но и онлайн.

Посмотреть анонсы предстоящих встреч можно на сайте.

